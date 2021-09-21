Байден призвал мир готовиться к новой пандемии

"Будем ли мы вместе работать над спасением жизней, над борьбой с COVID-19 везде, а также над принятием необходимых шагов для подготовки к следующей пандемии, поскольку она настанет, или же мы не сможем воспользоваться всеми средствами в нашем распоряжении, пока появляются новые более заразные, опасные варианты (COVID-19 - прим.ред.)", - заявил Байден.