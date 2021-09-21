Защитники Майлис Репс попросили отсрочку у прокуратуры

«В рамках этого уголовного производства защитники попросили дополнительное время для подачи заявлений. Прокуратура рассмотрит заявление защитников в установленный законом срок», - сказал сегодня советник по прессе прокуратуры Каарел Каллас.

Девятого сентября Postimees писал, что в уголовном деле Репс на той неделе у адвокатов истекло время, чтобы ходатайствовать в прокуратуру, например, о том, чтобы допросить кого-то еще или добавить другие доказательства в дело. Поскольку на тот момент адвокаты Репс не подали заявление, прокуратура начала передачу уголовное дело в суд.

Список прегрешений Репс

В ноябре прошлого года Õhtuleht писал, что министр образования Майлис Репс злоупотребляет имуществом и рабочей силой министерства, позволяя водителю министерства возить своих детей в школу и кружки. Также выяснилось, что частными делами Репс занимались два советника министерства, чьи имена и должности не были указаны на веб-сайте министерства. Один из советников является родственником Репс и получал зарплату в размере 3500 евро.

24 ноября прошлого года полиция возбудила дело о проступке в отношении Репс на основании статьи Закона о борьбе с коррупцией, касающейся коррупционного использования государственных средств. Производство вело бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции.

29 января выяснилось, что начатое в отношении Репс административное расследование было переквалифицировано в уголовное.

9 февраля Репс избрали председателем парламентской фракции Центристской партии, она являлась представителем партии и во время переговоров о создании коалиции.

Позже стало известно, что Репс позволила министерству оплатить ее ночлег во время частной поездки на Estonia Rally и забрала с работы домой кофеварку Jura.

А затем выяснилось, что министерство оплатило четырехзначный счет из ресторана, в котором Репс отмечала свое 45-летие.

20 июля Репс подала в отставку с должности лидера фракции Центристской партии в Рийгикогу.