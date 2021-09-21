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Больничная касса объявила тендер на закупку вакцин

Больничная касса. ФОТО: Madis Veltman

Больничная касса Эстонии объявила тендер на закупку туберкулина, вакцин от туберкулеза, бешенства и комплексных вакцин.

Больничная касса планирует купить 50 000 доз содержащей ослабленную живую туберкулезную бактерию для активной иммунизации новорожденных в инъекционной форме, сообщается в документации по тендеру.

Также планируется купить 1000 доз комбинированной вакцины от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и Hemophilus Influenzae тип b для активной иммунизации детей, в заранее заполненных шприцах на одну дозу или ампулах на одну дозу.

Также больничная касса купит 1000 доз вакцины с инактивированным цельном вирусом бешенства для ввода по одной дозе, 100 доз вакцин Haemophilus influenzae тип b для активной иммунизации детей с вводом по одной дозе и 1050 доз туберкулина в инъекционной форме.

Тендер поделен на пять разделов, предложения можно подавать в одном или нескольких. Больничная касса планирует заключить договор на период с 1 ноября этого года до 31 января 2024 года. Предложения принимаются до первой половины дня 11 октября.

В июле на морозильном складе Департамента здоровья из-за подъема температуры стали непригодными не менее 100 000 доз вакцин и прочих препаратов.

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