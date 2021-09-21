Судебный процесс над Андрусом Веэрпалу поставлен на паузу
Судебный процесс над олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Андрусом Веэрпалу, который не явился в суд в Инсбруке в конце августа, в настоящее время не завершен, пишет Postimees.
Судебный процесс над олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Андрусом Веэрпалу, который не явился в суд в Инсбруке в конце августа, в настоящее время не завершен, пишет Postimees.
Прокуратура Инсбрука обвиняет 50-летнего Андруса Веэрпалу в том, что он позволил спортсмену применить кровяной допинг на Чемпионате мира 2019 года в Зеефельде. Согласно обвинению, Андрус Веэрпалу этим деянием нанес ущерб в размере 5000 евро.