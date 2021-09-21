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Судебный процесс над Андрусом Веэрпалу поставлен на паузу

Андрус Веэрпалу. ФОТО: Tairo Lutter

Судебный процесс над олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Андрусом Веэрпалу, который не явился в суд в Инсбруке в конце августа, в настоящее время не завершен, пишет Postimees.

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Прокуратура Инсбрука обвиняет 50-летнего Андруса Веэрпалу в том, что он позволил спортсмену применить кровяной допинг на Чемпионате мира 2019 года в Зеефельде. Согласно обвинению, Андрус Веэрпалу этим деянием нанес ущерб в размере 5000 евро.

Согласно австрийскому законодательству, виновные в мошенничестве с использованием допинга или других запрещенных методов наказываются лишением свободы сроком до трех лет. Размер ущерба значения не имеет.

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