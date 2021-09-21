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Центральная избирательная комиссия России опубликовала предварительные данные о том, сколько мандатов получат партии, прошедшие в Госдуму. Находящийся в колонии политик Алексей Навальный в свою очередь опубликовал обращение к сторонникам, обвинив власти в фальсификации результатов выборов и заявив, что теперь большинство в стране за оппозицией.

"Единая Россия" получает 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, следует из предварительных сведений, опубликованных на сайте ЦИК. В прошлом созыве у единороссов было больше мандатов - 343.

По партийным спискам, по подсчетам ЦИК, "Единой России" должны отойти 126 кресел в Госдуме, еще 198 - по одномандатным избирательным округам. Таким образом, у партии власти будет конституционное большинство, что следовало из предварительных подсчетов в ночь после выборов - теперь стала известна конкретная цифра.

Представители КПРФ, как подсчитали в ЦИК, должны получить 57 мест в нижней палате парламента, девять из них дают по одномандатным округам (коммунистов в Думе станет больше - в предыдущем созыве их было 42). "Справедливой России" полагается 19 мандатов по спискам и восемь по одномандатным округам (было 23). У ЛДПР только две победы одномандатников, а всего - 19 кресел.

Партия "Новые люди", которой удалось преодолеть пятипроцентный барьер и которая накануне вынуждена была опровергать подозрения о том, что ее тоже можно причислить к провластным из-за связи с бизнесменом Юрием Ковальчуком, получит 13 мандатов - только по партспискам.

Еще по одному мандату получили одномандатники от "Партии роста", "Родины" и "Гражданской платформы". Также в Госдуме нового созыва будет пятеро кандидатов самовыдвиженцев.

Ранее во вторник Центризбирком объявил об обработке 100% бюллетеней, но официальные итоги выборов будут оглашены только в пятницу.

Противники власти ставили под сомнение как данные по партийным спискам, так и голосование за одномандатников, подозревая власти в манипуляциях, в том числе с электронным голосованием. Наиболее громкий скандал произошел в связи с задержкой выдачи данных онлайн-голосования в Москве.

В итоге в парламент не прошел ни один кандидат из числа сторонников Алексея Навального или партии "Яблоко", лидеры которой критиковали проект "Умное голосование". При этом поддержанные проектом кандидаты во многих случаях лидировали во время подсчета голосов на участках, но после ввода данных ДЭГ победа все же доставалась либо "Единой России", либо другим кандидатам, которых оппозиция считает провластными.

Во вторник ситуацию прокомментировал Навальный, чей проект "Умное голосование" во время предвыборной компании столкнулся с жестким противодействием властей.

Политик заявил об "огромном успехе" проекта в России. "А в Москве и Питере так вообще триумф", - говорится в обращении Навального к соратникам. Электронное голосование, вызвавшее много споров, он назвал "фальшивым".

Би-би-си рассказывала, что многие бюджетники получали рекомендации голосовать не на участках, а в онлайн-режиме. Сторонники оппозиции напротив призывали голосовать только на участках. При подсчете голосов сначала учитывали голоса с участков, а затем цифры резко менялись при добавлении результатов ДЭГ.

Навальный считает, что результаты, которых добилась оппозиция, были "украдены". "Раньше мы иногда добивались в матчах ничьих, изредка - побед, - сказано в его заявлении. - А сейчас мы объединились, сфокусировались и с помощью "Умного голосования" просто разнесли соперников на матче. Но табло-то у них. И они снова нарисовали себе победу".

Главным итогам для оппозиции Навальный назвал то, что, по его мнению, власти лишатся уверенности в том, что "у них все равно больше" избирателей: "Это главный результат. "Мы большинство", "Мы здесь власть" - с 19 сентября не лозунги, а результат голосования", - утверждает Навальный. "Будем работать", - добавил он.

В конце прошлого года Навальный после лечения от предполагаемого отравления "Новичком" вернулся в Россию и был отправлен в колонию отбывать реальный срок по делу "Ив Роше". Многотысячные акции протеста в его поддержку были разогнаны, структуры Навального суд признал экстремистскими, а связанным с ними людям запретили участвовать в выборах любого уровня.

Накануне в Москве на Пушкинской площади митинг против итогов выборов провели представители КПРФ, полиция не стала никого задерживать.

Во вторник вечером в Петербурге около здания городского избиркома было задержано несколько пикетчиков, в том числе кандидат в депутаты городского законодательного собрания Ольга Галкина. Собравшиеся скандировали "Позор!" и "Верните честные выборы!"