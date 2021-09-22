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Статистика: цены на жилье в Эстонии выросли на 16%

Многоквартирные дома в Таллинне. ФОТО: Вера Копти.

По данным Департамента статистики, во втором квартале 2021 года индекс цен на жилье повысился по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 16,1% и по сравнению с первым кварталом – на 2,6%.

По словам аналитика Департамента статистики Эгне Сяйнаст, цены на квартиры повысились в сравнении со вторым кварталом прошлого года на 14,1%, а цены на дома – на 21,6%. «Большой годовой рост обусловлен низкой сравнительной базой в начале вызванного коронавирусом кризиса», – прокомментировала Сяйнаст.

Цены на дома выросли во втором квартале в сравнении с первым кварталом на 2% и цены на квартиры – на 2,9%.

Индекс цен на жилье показывает изменение в ценах за квадратный метр в совершаемых домохозяйствами сделках при покупке жилья и его расчет производится относительно квартир и домов.

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Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, во втором квартале повысился по сравнению с тем же кварталом 2020 года на 9,8% и по сравнению с первым кварталом – на 1%.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, показывает изменение цен с позиции домохозяйств на приобретение нового жилья, а также изменение цен на другие расходы со стороны покупателя и пользователя жилья. Индекс включает четыре раздела: покупка жилья, другие связанные с приобретением жилья услуги, капитальный ремонт и страхование жилья.

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