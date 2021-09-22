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Кайа Канепи вышла во второй круг на турнире в США

Кайа Канепи. ФОТО: Rob Prange

Вторая ракетка Эстонии, 68-й номер рейтинга WTA Кайа Канепи вышла во второй круг турнира категории ITF в американском Форт-Уэрте, пишет Rus.ERR.

В матче первого раунда она обыграла 428-ю ракетку мира, американку Софи Чэнг - 6:1, 5:7, 6:1.

В следующем круге соперницей Канепи станет еще одна представительница США, занимающая 468-е место в мировом рейтинге Хэли Джиавара.

На этом турнире с призовым фондом 25 000 долларов Кайа Канепи посеяна под первым номером.

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