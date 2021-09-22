Кайа Канепи вышла во второй круг на турнире в США

В матче первого раунда она обыграла 428-ю ракетку мира, американку Софи Чэнг - 6:1, 5:7, 6:1.

В следующем круге соперницей Канепи станет еще одна представительница США, занимающая 468-е место в мировом рейтинге Хэли Джиавара.