Кайа Канепи вышла во второй круг на турнире в США
Вторая ракетка Эстонии, 68-й номер рейтинга WTA Кайа Канепи вышла во второй круг турнира категории ITF в американском Форт-Уэрте, пишет Rus.ERR.
Вторая ракетка Эстонии, 68-й номер рейтинга WTA Кайа Канепи вышла во второй круг турнира категории ITF в американском Форт-Уэрте, пишет Rus.ERR.
В матче первого раунда она обыграла 428-ю ракетку мира, американку Софи Чэнг - 6:1, 5:7, 6:1.
В следующем круге соперницей Канепи станет еще одна представительница США, занимающая 468-е место в мировом рейтинге Хэли Джиавара.
На этом турнире с призовым фондом 25 000 долларов Кайа Канепи посеяна под первым номером.