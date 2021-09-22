«Встречался ли архиепископ с родственниками погибших?»

Погружавшийся в 2000 и 2001 годах к «Эстонии» Ольшевский в 2019 году был привлечен в группу документалистов в качестве эксперта, и видел ситуацию вокруг останков судна по мониторам: «Было интересно, что за прошедшее время останки практически не изменились». Это, предположительно, обусловлено тем обстоятельством, что на месте затопления на морском дне очень мало кислорода, а вода в Балтийском море имеет очень низкую температуру. Все практически также, – и состояние погибших – за исключением одной вещи: «Большой слой песка, который находился у левого борта в 2000 и 2001 году, или размыло, или он исчез. Это и стало причиной, почему открылась возможность обнаружить вызвавшее сенсацию повреждение „Эстонии“».