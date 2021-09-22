«Встречался ли архиепископ с родственниками погибших?»
Польский водолаз Якоб Ольшевский, насколько это известно, является человеком, который больше других погружался к останкам парома «Эстония»: он видел его во время шести погружений. И теперь, во время экспедиции SA Mare Liberum под руководством Маргуса Курма, он находится на борту исследовательского судна и руководит командой водолазов из четырех человек. В числе прочего, и по этой причине, он воспринимает все, что связано с «Эстонией, очень лично, пишет Postimees.