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«Встречался ли архиепископ с родственниками погибших?»

Руководитель группы водолазов Якоб Ольшевский. ФОТО: Madis Veltman

Польский водолаз Якоб Ольшевский, насколько это известно, является человеком, который больше других погружался к останкам парома «Эстония»: он видел его во время шести погружений. И теперь, во время экспедиции SA Mare Liberum под руководством Маргуса Курма, он находится на борту исследовательского судна и руководит командой водолазов из четырех человек. В числе прочего, и по этой причине, он воспринимает все, что связано с «Эстонией, очень лично, пишет Postimees.

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Погружавшийся в 2000 и 2001 годах к «Эстонии» Ольшевский в 2019 году был привлечен в группу документалистов в качестве эксперта, и видел ситуацию вокруг останков судна по мониторам: «Было интересно, что за прошедшее время останки практически не изменились». Это, предположительно, обусловлено тем обстоятельством, что на месте затопления на морском дне очень мало кислорода, а вода в Балтийском море имеет очень низкую температуру. Все практически также, – и состояние погибших – за исключением одной вещи: «Большой слой песка, который находился у левого борта в 2000 и 2001 году, или размыло, или он исчез. Это и стало причиной, почему открылась возможность обнаружить вызвавшее сенсацию повреждение „Эстонии“».

Не понимает архиепископа

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