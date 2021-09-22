Президент Литвы призвал ООН помочь в разрешении миграционного кризиса

Выступая во вторник на Генеральной Ассамблее ООН, руководитель страны еще раз подчеркнул, что наплыв мигрантов является "гибридной атакой".

"Уже несколько месяцев Литва реагирует на беспрецедентную гибридную атаку. Беларусь, искусственно создавшая и направившая потоки нелегальной миграции, стремится оказать политическое давление на Евросоюз. Литва категорически отметает такие попытки разжигания розни и призывает ООН решить этот вопрос", - сказал Науседа.

Он акцентировал важность солидарности всех стран.

"Мы все должны активно бороться с незаконной доставкой людей, разрушать модель деятельности нелегальных торговцев людьми, сдерживать мигрантов от риска, цена которого - их собственная жизнь. Требуются серьезные дискуссии о том, как не разрешать одной стране посредством незаконной миграции оказывать давление на другую страну", - отметил президент.

"Мы должны четко заявить, что людей нельзя использовать как инструменты", - добавил он.

В этом году в Литву через границу с Белоруссией незаконно попали более 4,1 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.