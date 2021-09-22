Рекорд ⟩ В Эстонии прибавилось 687 зараженных, двое скончались

Среди новых заразившихся 468 человек не были вакцинированы, а 219 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 22 сентября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждается 149 человек. Всего в больницах находится 175 пациентов с коронавирусом, из них 126 человек (71,8%) не были вакцинированы, у 49 человек (28,2%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 21 новую историю болезни. Скончались двое зараженных: 77-летняя женщина и 99-летняя женщина.

Было введено 3995 доз вакцины, в общей сложности ввели 1 342 067 доз. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 66,3%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.