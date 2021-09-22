Рекорд ⟩ В Эстонии прибавилось 687 зараженных, двое скончались
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7449 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 687. Двое скончались.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7449 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 687. Двое скончались.
Среди новых заразившихся 468 человек не были вакцинированы, а 219 полностью прошли курс вакцинации.
По состоянию на утро 22 сентября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждается 149 человек. Всего в больницах находится 175 пациентов с коронавирусом, из них 126 человек (71,8%) не были вакцинированы, у 49 человек (28,2%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыли 21 новую историю болезни. Скончались двое зараженных: 77-летняя женщина и 99-летняя женщина.
Было введено 3995 доз вакцины, в общей сложности ввели 1 342 067 доз. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 66,3%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).