Финляндия продлила ограничения на въезд в страну

Продление ограничительных мер вызвало недовольство у правящей партии Центра, которая готова была открыть границы быстрее, чем партия премьер-министра СДП. Туристическая отрасль тоже разочарована этим решением.

В настоящий момент лицу, прибывающему в Финляндию, не обязательно делать коронатест, если у него имеется справка о прохождении полной вакцинации, или же документ, подтверждающий то, что он в течение ближайших шести месяцев переболел коронавирусом. В остальных случаях проводится обязательное тестирование.