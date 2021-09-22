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Коронавирус в Эстонию чаще всего завозят из Турции и Финляндии

Чемоданы в Таллиннском аэропорту. Иллюстративное фото. ФОТО: Remo Tõnismäe

На прошлой неделе в Эстонии выявили 76 привезенных из-за границы случаев заражения коронавирусом, что составило 2,6% от общего количества заражений за последние семь дней, пишет Rus.ERR.

По данным Департамента здоровья, 15 пассажиров прибыли из Турции, 13 - из Финляндии, 6 - из Черногории.

Всего "завезенные" случаи заражения на прошлой неделе были связаны с поездками в 21 страну. Количество таких случаев сокращается, отмечают чиновники.

Всего на прошлой неделе в Эстонию прибыло 17 785 человек, заполнившие на границе специальную анкету. Из них примерно по 2300 приехали из Латвии и России, около 1600 - из Турции, свыше 1100 - из Германии, около 1000 - из Украины.

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