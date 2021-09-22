Коронавирус в Эстонию чаще всего завозят из Турции и Финляндии
На прошлой неделе в Эстонии выявили 76 привезенных из-за границы случаев заражения коронавирусом, что составило 2,6% от общего количества заражений за последние семь дней, пишет Rus.ERR.
На прошлой неделе в Эстонии выявили 76 привезенных из-за границы случаев заражения коронавирусом, что составило 2,6% от общего количества заражений за последние семь дней, пишет Rus.ERR.
По данным Департамента здоровья, 15 пассажиров прибыли из Турции, 13 - из Финляндии, 6 - из Черногории.
Всего "завезенные" случаи заражения на прошлой неделе были связаны с поездками в 21 страну. Количество таких случаев сокращается, отмечают чиновники.
Всего на прошлой неделе в Эстонию прибыло 17 785 человек, заполнившие на границе специальную анкету. Из них примерно по 2300 приехали из Латвии и России, около 1600 - из Турции, свыше 1100 - из Германии, около 1000 - из Украины.