В Германии экоактивисты подали в суд на BMW и Mercedes-Benz

Экоактивисты обвиняют производителей в излишней медлительности в вопросе сокращения выбросов парниковых газов: мол, компании практически ничего не делают для этого. Кроме того, представители DUH считают, что автомобили с топливными двигателями являются прямой угрозой на пути реализации целей Парижского соглашения по климату, а значит их продажу необходимо запретить уже с 2030 года.

Требования DUH, в общем-то, не отличаются от требований других экологических групп: по их мнению, автопроизводители должны немедленно взять курс на «зеленую» экономику — но на какие жертвы компаниям и странам для этого придется пойти, почему-то не берется в расчет. Например, Чехия, в лице премьер-министра Андрея Бабиша, уже высказалась против любых запретов на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, потому что не собирается рушить крупнейшую отрасль национальной экономики.

При этом с Бабишем согласен и министр экономики, регионального развития и энергетики Баварии Хуберт Айвангер, который заявил, что не допустит превращения процветающего автомобильного региона во «второй Детройт». А глава Toyota Акио Тойода раскритиковал глобальный тренд на электрификацию, но применительно к Японии. По словам Тойоды, увлечение декарбонизацией может привести к потере 5,5 миллиона рабочих мест — это станет катастрофой для страны.

Тем временем выбросы углекислоты от транспорта сокращаются — по крайней мере на бумаге. Производители выпускают новые модели с электрическими силовыми установками, переходят на «зеленую» энергетику и с легкостью берутся за экспериментальные проекты. К числу последних можно отнести строительство завода Porsche по выпуску синтетического топлива или создание установки по захвату CO₂ из воздуха — совместный проект Audi и швейцарской фирмы Climeworks.