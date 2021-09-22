Несколько пострадавших были эвакуированы в Москву спецбортом МЧС, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. ФОТО: Maxim Grigoryev/TASS

Число пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ), по последним данным, составило 43 человека, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Нападавшему ампутировали часть ноги.

«На сегодняшний день 43 пострадавших, из них 12 человек находятся в трех стационарах города Перми. Тяжелый только один, это стрелок. Он в крайне тяжелом состоянии. Вчера вечером была проведена ампутация части голени. Состояние нестабильное крайне тяжелое», - сказала глава ведомства Анастасия Крутень.

Во вторник семеро пострадавших были доставлены в Москву спецбортом МЧС. Все они в тяжелом состоянии, четверо из них - на ИВЛ, сообщили в Минздраве.

В результате стрельбы, открытой утром 20 сентября студентом в Пермском университете, погибли шесть человек.

Накануне в учебном заведении сообщили, что проведут проверку действий одного из преподавателей, вызвавших раскол в общественном мнении - одни хвалили его за предотвращение паники, другие критиковали за то, что он подверг опасности жизнь студентов.

«Руководство вуза собирает данные по поводу действий преподавателей 20 сентября, в том числе по поводу доктора филологических наук Олега Сыромятникова. Окончательная оценка произошедшего будет дана по итогам внутренней служебной проверки и работы Следственного комитета РФ. Информация о результате проверки появится позднее», - сказали в вузе.

В момент нападения профессор кафедры русского языка и стилистики Олег Сыромятников читал курс по истории русской литературы и отказался прервать лекцию.

Когда стали поступать сообщения о стрельбе, студенты заперли дверь в аудиторию, а Сыромятников продолжил лекцию. В ответ на предложения заблокировать двери партами он заявил: «Нет, ну давайте серьезно: это ведь учеба».

Студенты пожаловались, что таким образом он подвергал их жизнь дополнительной опасности, однако сам профессор настаивает, что его действия предотвратили панику.