Артем Дзюба отказался принять приглашение в сборную России

«Валерий Георгиевич Карпин связался со мной. Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов. Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьезная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный. Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной. Поэтому входить в новый сезон было тяжело. Сейчас понемногу начал возвращать прежнюю форму, но чувствую, что набрал ее еще не до конца. У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным. О чем я честно и сказал тренеру. Желаю огромной удачи нашим парням в предстоящих матчах. Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в оптимальной готовности, но понимаю, что никаких гарантий здесь быть не может. Буду работать и выкладываться на все 100, а время покажет. Мое решение связано с конкретной ситуацией. Здесь и сейчас. Я всегда мечтал и мечтаю играть за свою страну и надеюсь еще не раз выйти в составе нашей команды и забить не один гол», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».