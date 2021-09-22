Картина дня: истории жертв "колпачков", рекордное число зараженных и уничтожение охраняемых лесов
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 сентября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 сентября.
В ночном полумраке никто полностью не застрахован от коварных планов недоброжелательных людей. Участникам вечеринок следует быть осторожными, чтобы в их напиток не попало наркотическое вещество GHB, известное как «наркотик изнасилований» или «колпачки». Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7449 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 687. Двое скончались. Читать далее...
В последние месяцы жители Роосна-Аллику замечают вандализм со стороны молодежи, а иногда и конфликты с применением физической силы. Некоторые жители поселка считают время от времени возникающие конфликты естественными. Однако другие признаются, что больше не решаются отправлять детей во двор в одиночку. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здравоохранения и труда Танель Кийк, исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и кризисный руководитель Министерства образования и наук Райн Санник. Читать далее...
Даже от правительства и Рийгикогу скрывают, что точно пообещала Эстония Еврокомиссии, чтобы не получить штраф по 100 000 евро в день за сплошную вырубку заповедных лесов Natura 200, а вырубка в заповеднике продолжается с удвоенной силой. Читать далее...
К сегодняшнему дню в Эстонии должны были вакцинировать 70 процентов взрослого населения, однако этого не произошло. По оценке министра здравоохранения и труда Танеля Кийка, цель будет достигнута с небольшим опозданием. Читать далее...
Сегодня, 22 сентября, около 10:00 к месту крушения парома «Эстония» прибыло исследовательское судно RS Sentinel. Вскоре исследовательская группа заметила неподалеку еще одно судно, которое, как оказалось, принадлежит финским пограничникам. Читать далее...
На экономической конференции Äriplaan 2022 премьер-министр Кая Каллас отметила, что дефицит бюджета Эстонии стал очень значительным, а для достижения баланса нужно делать важные сокращения, повышать налоги и снижать инвестиции. Читать далее...
Число случаев заболевания COVID-19, данные о которых поступают во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), во всем мире снизилось. Читать далее...
По данным Департамента статистики, во втором квартале 2021 года индекс цен на жилье повысился по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 16,1% и по сравнению с первым кварталом – на 2,6%. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здравоохранения и труда Танель Кийк, исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и кризисный руководитель Министерства образования и наук Райн Санник. Читать далее...
Июльский выход компании денежных переводов Wise на Лондонскую фондовую биржу сделал соучредителей компании - эстонцев Кристо Кяэрманна и Таавета Хинрикуса - миллиардерами. Читать далее...
Число пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ), по последним данным, составило 43 человека, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Нападавшему ампутировали часть ноги. Читать далее...