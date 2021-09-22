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Андреас Веэрпалу получил повестку из австрийского суда

Андреас Веэрпалу. ФОТО: Tairo Lutter

По сообщению Тартуского уездного суда, Андреас Веэрпалу, использовавший кровяной допинг на чемпионате мира в Зефельде в 2019 году, получил повестку из австрийского суда.

«По состоянию на среду в суд поступило подтверждение, что повестка в суд лично доставлена Андреасу Веэрпалу», - сказала BNS пресс-секретарь суда Анетт Крейцманн.

В начале месяца австрийский суд обратился к Тартускому уездному суду за помощью в доставке Андреасу Веэрпалу повестки.

Веэрпалу, скорее всего, предстанет перед судом в Инсбруке 15 октября.

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