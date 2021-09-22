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Фото ⟩ В Хельсинки встретились командующие вооруженными силами США и России

Генералы Марк Милли и Валерий Герасимов в Хельсинки, 22 сентября 2021 года. ФОТО: Alexei Yereshko/TASS/Scanpix

Высокопоставленные генералы армий США и России в среду встретились в Хельсинки, передает Yle.

Содержание беседы американского генерала Марка Милли и его российского коллеги Валерия Герасимова не разглашается. По словам пресс-секретаря американского генерала, целью встречи было улучшить обмен информацией.

Обозреватели обращают внимание на момент встречи: она прошла спустя несколько недель после вывода американских войск из Афганистана.

Отмечается, что для американцев важно и в дальнейшем получать разведданные о происходящем в регионе, но вопрос о размещении военных баз в соседних с Афганистаном странах вызывает разногласия между странами.

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