Фото ⟩ В Хельсинки встретились командующие вооруженными силами США и России
Высокопоставленные генералы армий США и России в среду встретились в Хельсинки, передает Yle.
Высокопоставленные генералы армий США и России в среду встретились в Хельсинки, передает Yle.
Содержание беседы американского генерала Марка Милли и его российского коллеги Валерия Герасимова не разглашается. По словам пресс-секретаря американского генерала, целью встречи было улучшить обмен информацией.
Обозреватели обращают внимание на момент встречи: она прошла спустя несколько недель после вывода американских войск из Афганистана.
Отмечается, что для американцев важно и в дальнейшем получать разведданные о происходящем в регионе, но вопрос о размещении военных баз в соседних с Афганистаном странах вызывает разногласия между странами.