Родители школьников считают автобусную остановку опасной. Эксперты не согласны
Утром в школьный день, незадолго до восьми часов, группа школьников собирается в городке Сауга недалеко от молодежного центра. В 8 часов автобус № 40 останавливается на остановке Madise, чтобы отвезти учеников в школу Сауга. Транспортное средство останавливается не в автобусном кармане, а на перекрестке улицы Янесселья и полосы разворота автобуса у конечной остановки. Никакого знака автобусной остановки тут нет и в помине, пишет Pärnu Postimees.