Родители школьников считают автобусную остановку опасной. Эксперты не согласны

Анника и Трийн вот уже две осени жаловались на сложившуюся ситуацию в администрацию волости Тори. Трийн получила от волости ответ, что в плохую погоду дети могут ждать под крышей перед входом в молодежный центр. Эта идея не подходит мамам, потому что таким образом дети могут пропустить автобус. "Они там могут заиграться или задуматься, а автобус - фьють - и пролетит мимо, - объяснила Трийн. - Если карман для автобуса так безумно тяжело сделать, то установить какую-то стеклянную крышу, наверное, должно быть не так сложно?"

Глава пярнуского управления Atko Кальви Мурро сказал, что они не решают, где автобусы могут ехать или останавливаться, а делают то, что им говорят. «Все автобусы останавливаются там, и всегда останавливались. Не понимаю, почему такая паника», - удивляется Мурро, хотя и признает, что какое-то решение все же нужно придумать.

Cтарший логистик центра общественного транспорта Пярнуского уезда Тоомас Тальтс дважды ходил на место утром, чтобы ознакомиться с ситуацией. Он считает, что нынешнее отправление автобуса совершенно безопасно для детей, поскольку это не перекресток в обычном понимании, а место разворота автобусов. Он пояснил, что машины там движутся редко и медленно, поскольку нет прямого участка дороги, необходимого для набора скорости. Кроме того, по оценке Тальтса, там отличная видимость: водитель автобуса заранее замечает детей, а в темное время там очень хорошее освещение. Старший логистик также проверил план поездок и сообщил, что другие автобусы утром в будний день там не курсируют.

По словам специалиста по коммуникациям волости Тори Катарины Ваабель, муниципалитет, безусловно, хочет, чтобы все дети благополучно добирались до автобуса и возвращались домой. Волость заказала новый павильон ожидания, а также планирует расширение дороги. Остановка переместится с нынешнего места разворота автобусов в сторону города на отрезок дороги напротив детского сада.