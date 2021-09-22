Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Ида-Вирумаа мужчины

21 сентября в полицию сообщили, что в волости Алутагузе в деревне Иллука в неизвестном направлении ушел 58-летний Аллан. В последний раз его видели 19 сентября.

Полиция побеседовала с его близкими и знакомыми, проверила больницы и места, где он мог находиться. Также были проверены окрестности его места жительства, но, к сожалению, пропавший до сих пор не найден.

Рост Аллана около 175 см, у него худое телосложение, темные волосы. На нем были темно-синяя кепка, коричневая куртка из искусственной кожи, светло-коричневые брюки со стрелками и темно-зеленые резиновые сапоги.