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Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Ида-Вирумаа мужчины

Пропавший Аллан. ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в волости Алутагузе 58-летнего Аллана.

21 сентября в полицию сообщили, что в волости Алутагузе в деревне Иллука в неизвестном направлении ушел 58-летний Аллан. В последний раз его видели 19 сентября.

Полиция побеседовала с его близкими и знакомыми, проверила больницы и места, где он мог находиться. Также были проверены окрестности его места жительства, но, к сожалению, пропавший до сих пор не найден.

Рост Аллана около 175 см, у него худое телосложение, темные волосы. На нем были темно-синяя кепка, коричневая куртка из искусственной кожи, светло-коричневые брюки со стрелками и темно-зеленые резиновые сапоги.

Полиция просит всех, кто видел Аллана или владеет информацией о его возможном местонахождении, позвонить по номеру 112.

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