Чт, 23.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз

Пропавший в Ида-Вирумаа мужчина найден

Полицейский автомобиль. ФОТО: Arved Breidaks

Полиция просила помощи в установлении местонахождения пропавшего в волости Алутагузе 58-летнего Аллана.

21 сентября в полицию сообщили, что в волости Алутагузе в неизвестном направлении ушел 58-летний Аллан. В последний раз его видели 19 сентября.

Полиция побеседовала с его близкими и знакомыми, проверила больницы и места, где он мог находиться. Также были проверены окрестности его места жительства, но, к сожалению, пропавший не был найден.

Вечером 22 сентября полиция сообщила, что Аллан был найден вблизи своего дома и с ним все в порядке. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back