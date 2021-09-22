Пропавший в Ида-Вирумаа мужчина найден

21 сентября в полицию сообщили, что в волости Алутагузе в неизвестном направлении ушел 58-летний Аллан. В последний раз его видели 19 сентября.

Полиция побеседовала с его близкими и знакомыми, проверила больницы и места, где он мог находиться. Также были проверены окрестности его места жительства, но, к сожалению, пропавший не был найден.