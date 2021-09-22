Департамент здоровья: количество очагов заражения коронавирусной инфекцией растет
На прошлой неделе в Эстонии было 98 активных очагов заражения коронавирусной инфекцией, что на 20 больше, чем неделей ранее.
На прошлой неделе в Эстонии было 98 активных очагов заражения коронавирусной инфекцией, что на 20 больше, чем неделей ранее.
В активных очагах насчитывается 1453 инфицированных (неделей ранее было 1144), следует из еженедельного эпидемиологического обзора Департамента здоровья, на который ссылается Rus.ERR.
Количество очагов увеличилось во всех регионах, за исключением Идаского, где на прошлой неделе было на три очага меньше; при этов в Пыхьяском регионе число очагов выросло, в основном, за счет выявленных вспышек заболевания в школах.
Департамент следит за 17 очагами заражения в домах попечения, в которых насчитывается 491 инфицированный (неделей ранее было 375). Инфекцию выявили у 391 клиента домов попечения и у 100 работников. В школьных очагах насчитывается 347 инфицированных, из которых 218 прибавились в последние десять дней.