Департамент здоровья: количество очагов заражения коронавирусной инфекцией растет

В активных очагах насчитывается 1453 инфицированных (неделей ранее было 1144), следует из еженедельного эпидемиологического обзора Департамента здоровья, на который ссылается Rus.ERR.

Количество очагов увеличилось во всех регионах, за исключением Идаского, где на прошлой неделе было на три очага меньше; при этов в Пыхьяском регионе число очагов выросло, в основном, за счет выявленных вспышек заболевания в школах.