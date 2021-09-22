Банк предупреждает: в работе банковских карт, банкоматов и интернет банка могут возникнуть сбои
В ночь со среды на четверг возможны сбои в работе электронных каналов Swedbank, сообщила BNS пресс-служба банка.
В ночь со среды на четверг возможны сбои в работе электронных каналов Swedbank, сообщила BNS пресс-служба банка.
В связи с плановыми работами по обслуживанию IT-систем, 23 сентября (c 00.00 до 04.30), то есть, в ночь со среды на четверг могут возникать сбои в работе банковских карточек, мобильного банка, интернет-банка и банкоматов Swedbank, уточнила пресс-служба.
Банк принес своим клиентам извинения в связи с возможными неудобствами и попросил запланировать пользование банковскими услугами таким образом, чтобы работы по обслуживанию не помешали клиентам осуществлять банковские операции.
При возникновении вопросов клиенты могут обращаться к консультантам банка по круглосуточному телефону 6 310 310.