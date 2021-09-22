Банк предупреждает: в работе банковских карт, банкоматов и интернет банка могут возникнуть сбои

В связи с плановыми работами по обслуживанию IT-систем, 23 сентября (c 00.00 до 04.30), то есть, в ночь со среды на четверг могут возникать сбои в работе банковских карточек, мобильного банка, интернет-банка и банкоматов Swedbank, уточнила пресс-служба.