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Минобороны Литвы рекомендовало гражданам не покупать смартфоны Xiaomi

Смартфоны Xiaomi. Иллюстративное фото. ФОТО: PHILIP FONG / AFP

Национальный центр кибербезопасности при Минобороны Литвы обнаружил в телефоне Xiaomi Mi 10T 5G функцию, которая позволяет блокировать 449 слов и выражений, пишет Deutsche Welle.

Национальный центр кибербезопасности (NCSC) при министерстве обороны Литвы обнаружил во флагманском телефоне китайской компании Xiaomi Mi 10T 5G функцию, которая позволяет блокировать 449 слов и выражений, касающихся различных религиозных и политических групп, а также общественных движений.

В этой связи оборонное ведомство Литвы рекомендовало пользователям не покупать мобильные устройства данной корпорации и утилизировать уже имеющиеся. Об этом в среду, 22 сентября, сообщило агентство Reuters.

Речь идет о таких выражениях, как "свободный Тибет", "да здравствует независимость Тайваня" или "демократическое движение". Функция цензурирования предусмотрена, в частности, для системных приложений модели, включая интернет-браузер, устанавливаемый по умолчанию. При этом список запрещенных сочетаний постоянно обновляется.

Функция может быть активирована в любое время

Хотя функция отключена в программном обеспечении, предназначенном для ЕС, она может быть активирована дистанционно в любое время, предупредил центр в Вильнюсе. Кроме того, Xiaomi отправляет зашифрованные данные об использовании телефона на сервер в Сингапуре.

Выводы "важны не только для Литвы, но и для всех стран", - говорится в заключении доклада NCSC.

Xiaomi заняла второе место в мире по поставкам смартфонов

По данным аналитической фирмы Canalys от июля, Xiaomi обогнала американскую Apple и стала производителем смартфонов номер два в мире. Рост продаж китайской корпорации особенно ощутим в Африке и Латинской Америке.

Согласно отчету, во втором квартале 2021 года южнокорейская Samsung возглавляла мировой рейтинг производителей мобильных устройств с долей в 19%. За ней следовали Xiaomi с 17% и Apple с 14%.

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