Минобороны Литвы рекомендовало гражданам не покупать смартфоны Xiaomi

Национальный центр кибербезопасности (NCSC) при министерстве обороны Литвы обнаружил во флагманском телефоне китайской компании Xiaomi Mi 10T 5G функцию, которая позволяет блокировать 449 слов и выражений, касающихся различных религиозных и политических групп, а также общественных движений.

В этой связи оборонное ведомство Литвы рекомендовало пользователям не покупать мобильные устройства данной корпорации и утилизировать уже имеющиеся. Об этом в среду, 22 сентября, сообщило агентство Reuters.

Речь идет о таких выражениях, как "свободный Тибет", "да здравствует независимость Тайваня" или "демократическое движение". Функция цензурирования предусмотрена, в частности, для системных приложений модели, включая интернет-браузер, устанавливаемый по умолчанию. При этом список запрещенных сочетаний постоянно обновляется.

Функция может быть активирована в любое время

Хотя функция отключена в программном обеспечении, предназначенном для ЕС, она может быть активирована дистанционно в любое время, предупредил центр в Вильнюсе. Кроме того, Xiaomi отправляет зашифрованные данные об использовании телефона на сервер в Сингапуре.

Выводы "важны не только для Литвы, но и для всех стран", - говорится в заключении доклада NCSC.

Xiaomi заняла второе место в мире по поставкам смартфонов

По данным аналитической фирмы Canalys от июля, Xiaomi обогнала американскую Apple и стала производителем смартфонов номер два в мире. Рост продаж китайской корпорации особенно ощутим в Африке и Латинской Америке.