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  • Полиция: пропавшая 68-летняя женщина найдена

Полиция: пропавшая 68-летняя женщина найдена

Полицейский автомобиль. ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Полиция просила людей помочь установить местонахождение пропавшей без вести в Пыльва 68-летней Юлле.

22 сентября в 13 часов в полицию поступило сообщение о том, что 68-летняя Юлле покинула свой дом на улице Яама и ушла в неизвестном направлении.

Полиция связалась с родственниками пропавшей и проверила места, где она могла находиться, но поначалу найти ее не удавалось.

Вечером того же дня Юлле была обнаружена в районе Тяннассильма, с ней все в порядке. 

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