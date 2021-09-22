Полиция: пропавшая 68-летняя женщина найдена

22 сентября в 13 часов в полицию поступило сообщение о том, что 68-летняя Юлле покинула свой дом на улице Яама и ушла в неизвестном направлении.

Полиция связалась с родственниками пропавшей и проверила места, где она могла находиться, но поначалу найти ее не удавалось.