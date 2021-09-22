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Полиция просит помощи в поисках 68-летней женщины

Юлле ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Полиция просит людей помочь установить местонахождение пропавшей без вести в Пыльва 68-летней Юлле.

Сегодня в 13 часов в полицию поступило сообщение о том, что 68-летняя Юлле покинула свой дом на улице Яама и ушла в неизвестном направлении.

Полиция связалась с родственниками женщины и проверила места, где она могла находиться, но, к сожалению, найти ее пока не удалось.

Юлле ростом около 160 см, крепкого телосложения. У нее короткие темные волосы. На ней была надета фиолетовая куртка, на голове белая шапка, на ногах - белые ботинки.

Полиция просит всех, кто видел Юлле или обладает информацией о ее возможном местонахождении, позвонить по номеру службы экстренной помощи 112.

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