Полиция просит помощи в поисках 68-летней женщины

Сегодня в 13 часов в полицию поступило сообщение о том, что 68-летняя Юлле покинула свой дом на улице Яама и ушла в неизвестном направлении.

Полиция связалась с родственниками женщины и проверила места, где она могла находиться, но, к сожалению, найти ее пока не удалось.

Юлле ростом около 160 см, крепкого телосложения. У нее короткие темные волосы. На ней была надета фиолетовая куртка, на голове белая шапка, на ногах - белые ботинки.