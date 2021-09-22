Скончался двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Юри Тамм

Тамм становился бронзовым призером на Олимпийских играх в Москве (1980) и Сеуле (1988) в метании молота. Кроме того, он завоевал "серебро" на чемпионате мира по легкой атлетике в 1987 году.

В мае 1980 года эстонский спортсмен установил мировой рекорд - 80,46, который, правда, продержался всего двадцать минут, пока его не побил Юрий Седых.

По окончании спортивной карьеры Тамм активно занимался политикой. Он был в прошлом членом в Рийгикогу и намеревался баллотироваться в Таллиннское горсобрание по списку Центристской партии на местных выборах, которые состоятся в октябре.

Также Тамм был вице-президентом Эстонского олимпийского комитета.