Скончался двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Юри Тамм
В возрасте 64 лет скончался Юри Тамм, бывший метатель молота и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр.
В возрасте 64 лет скончался Юри Тамм, бывший метатель молота и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр.
Тамм становился бронзовым призером на Олимпийских играх в Москве (1980) и Сеуле (1988) в метании молота. Кроме того, он завоевал "серебро" на чемпионате мира по легкой атлетике в 1987 году.
В мае 1980 года эстонский спортсмен установил мировой рекорд - 80,46, который, правда, продержался всего двадцать минут, пока его не побил Юрий Седых.
По окончании спортивной карьеры Тамм активно занимался политикой. Он был в прошлом членом в Рийгикогу и намеревался баллотироваться в Таллиннское горсобрание по списку Центристской партии на местных выборах, которые состоятся в октябре.
Также Тамм был вице-президентом Эстонского олимпийского комитета.
Postimees выражает соболезнования родным и близким Юри Тамма.