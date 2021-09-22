Закон, необходимый для построения сетей 5G, должен вступить в силу в декабре

По словам руководителя по технологиям компании Telia Андре Виссе, из-за задержки с законом Эстония занимает одно из последних мест в мире по развитию сетей 5G.

На прошлой неделе Рийгикогу не принял Закон об электронной связи, который необходим для выдачи сверхскоростных интернет-лицензий, или лицензий на частоту 5G, а также запрещает использование технологий Huawei.

"Я надеюсь на очень быструю процедуру в Рийгикогу, потому что никаких новых вопросов там возникуть не должно: все те лоббисты и политические партии, которые хотят замедлить принятие этого закона, действуют против технологического развития и безопасности Эстонии", - заявил министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутт.