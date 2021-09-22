В Риге в 2023 году введут туристическую пошлину
Пошлина в размере 1 евро за размещение туристов в Риге будет взиматься с 1 января 2023 года, а не с начала следующего года, как планировалось ранее, постановила сегодня Рижская дума.
Пошлина в размере 1 евро за размещение туристов в Риге будет взиматься с 1 января 2023 года, а не с начала следующего года, как планировалось ранее, постановила сегодня Рижская дума.
Как сообщили в управлении коммуникации столичного самоуправления, решение о введении пошлины в размере 1 евро с туриста за сутки отложено, чтобы способствовать притоку туристов в Ригу и сделать пребывание в столице Латвии финансово более привлекательным, а также не создавать дополнительных расходов для мест размещения туристов.
В письме Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Рижской думе подчеркивается, что отрасль туризма с марта 2020 года переживает тяжелый кризис.
Согласно данным Центрального статистического управления, заполненность мест в гостиницах Риги в первом полугодии 2021 года составляла всего 14,47%. В этот период в Риге было обслужено 50 364 туриста, что составляет всего около 21% от показателя за тот же период 2020 года и 8% от показателя 2019 года.