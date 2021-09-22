В Риге в 2023 году введут туристическую пошлину

Как сообщили в управлении коммуникации столичного самоуправления, решение о введении пошлины в размере 1 евро с туриста за сутки отложено, чтобы способствовать притоку туристов в Ригу и сделать пребывание в столице Латвии финансово более привлекательным, а также не создавать дополнительных расходов для мест размещения туристов.

Как отметили в думе, ограничения из-за Covid-19 в Латвии и во всем мире оказывают существенное влияние на деятельность туристической отрасли, и в этих условиях она нуждается в поддержке.

В письме Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Рижской думе подчеркивается, что отрасль туризма с марта 2020 года переживает тяжелый кризис.