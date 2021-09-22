Аэропорт Хельсинки-Вантаа охватил хаос из-за коронавирусных проверок

Люди стоят в огромных очередях в главном аэропорту Финляндии. «Проверка коронавирусных сертификатов у всех прибывающих = хаос, потому что территория аэропорта не резиновая», — написала 22 сентября мэр Вантаа Ритва Вильянен в своем Твиттере и сопроводила слова фотографией.

По ее прогнозам, ситуация будет только ухудшаться, так как к концу года число пассажиров возрастет вдвое. Градоначальник выступила за облегчение процедуры проверки. Вильянен добавила, что коронавирусная ситуация в Финляндии поменялась, поэтому такие жесткие меры больше не требуются.

В комментарии Iltalehti она также добавила, что проверки только в аэропорту Хельсинки-Вантаа обходятся администрации в один миллион евро в неделю.

Накануне финские власти решили сохранить до конца года коронавирусные ограничения на границах, включая тестирование и проверку сертификатов о вакцинации.