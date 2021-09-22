Аэропорт Хельсинки-Вантаа охватил хаос из-за коронавирусных проверок
Аэропорт Хельсинки-Вантаа охватил хаос из-за коронавирусных проверок, сообщает портал "Фонтанка", отмечая, что даже городские власти уже выступили за облегчение процедуры.
Аэропорт Хельсинки-Вантаа охватил хаос из-за коронавирусных проверок, сообщает портал "Фонтанка", отмечая, что даже городские власти уже выступили за облегчение процедуры.
Люди стоят в огромных очередях в главном аэропорту Финляндии. «Проверка коронавирусных сертификатов у всех прибывающих = хаос, потому что территория аэропорта не резиновая», — написала 22 сентября мэр Вантаа Ритва Вильянен в своем Твиттере и сопроводила слова фотографией.
По ее прогнозам, ситуация будет только ухудшаться, так как к концу года число пассажиров возрастет вдвое. Градоначальник выступила за облегчение процедуры проверки. Вильянен добавила, что коронавирусная ситуация в Финляндии поменялась, поэтому такие жесткие меры больше не требуются.
В комментарии Iltalehti она также добавила, что проверки только в аэропорту Хельсинки-Вантаа обходятся администрации в один миллион евро в неделю.
Накануне финские власти решили сохранить до конца года коронавирусные ограничения на границах, включая тестирование и проверку сертификатов о вакцинации.
Koronatodistusten tarkastaminen kaikilta maahan saapuvilta = kaaos, sillä #lentoasema'n tila ei veny. Matkustajamäärien arvioidaan tuplaantuvan vuoden loppuun mennessä. #Rajaturvallisuus'toimia TÄYTYY keventää. Koronatilanne muuttunut täysin, ei vaadi enää tätä! #rokotuskattavuus pic.twitter.com/E8ZrrKBgFK— Ritva Viljanen (@RitvaViljanen) September 21, 2021