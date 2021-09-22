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  • Женщина задержана за попытку нападения на сотрудника полиции

Женщина задержана за попытку нападения на сотрудника полиции

60 aastat tagasi ohvitserilt võetud käerauad jõudsid tagasi politseijaoskonda. ФОТО: LAPD / Kuvatõmmis Twitterist

В среду полиция задержала молодую женщину, которая пыталась напасть на сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Идаской префектуры департамента полиции и погранохраны, отметив, что инцидент произошел в среду на шоссе Таллинн-Нарва, где 24-летняя женщина попыталась напасть на сотрудника полиции, который участвовал в рейде по надзору за дорожным движением.

Полиция задержала женщину по подозрению в попытке нападения.

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