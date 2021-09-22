Женщина задержана за попытку нападения на сотрудника полиции

Об этом BNS сообщила пресс-служба Идаской префектуры департамента полиции и погранохраны, отметив, что инцидент произошел в среду на шоссе Таллинн-Нарва, где 24-летняя женщина попыталась напасть на сотрудника полиции, который участвовал в рейде по надзору за дорожным движением.