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  • Ида-Таллиннская центральная больница начала сезонную вакцинацию от гриппа

Ида-Таллиннская центральная больница начала сезонную вакцинацию от гриппа

Magdaleena haigla peahoone. ФОТО: Peeter Langovits

Со среды, 22 сентября в поликлинике Магдалеэна Ида-Таллиннской центральной больницы (ITK) всем желающим предоставляют возможность сезонной вакцинации от гриппа.

Об этом BNS сообщила пресс-служба ITK, отметив, что взрослых, а также детей с шести месяцев прививают от гриппа четырехвалентной вакциной VaxigripTetra.

Иммунизацию от гриппа можно пройти в течение всего сезона, однако рекомендуется привиться перед тем, как подойдет пик заболеваемости, с октября по декабрь. Иммунная защита формируется у привитого в течение двух недель и сохраняется на протяжении почти года.

Вакцинация от гриппа проводится в поликлинике Магдалеэна по адресу Пярнуское шоссе, 104, кабинет MD0224.

Стоимость прививки 16 евро. Предприятиям, желающим привить своих сотрудников, предлагают зарегистрироваться по адресу anna.mjasnikova@itk.ee или позвонить по телефону 606 7751.

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