Ида-Таллиннская центральная больница начала сезонную вакцинацию от гриппа

Об этом BNS сообщила пресс-служба ITK, отметив, что взрослых, а также детей с шести месяцев прививают от гриппа четырехвалентной вакциной VaxigripTetra.

Иммунизацию от гриппа можно пройти в течение всего сезона, однако рекомендуется привиться перед тем, как подойдет пик заболеваемости, с октября по декабрь. Иммунная защита формируется у привитого в течение двух недель и сохраняется на протяжении почти года.