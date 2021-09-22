Ида-Таллиннская центральная больница начала сезонную вакцинацию от гриппа
Со среды, 22 сентября в поликлинике Магдалеэна Ида-Таллиннской центральной больницы (ITK) всем желающим предоставляют возможность сезонной вакцинации от гриппа.
Со среды, 22 сентября в поликлинике Магдалеэна Ида-Таллиннской центральной больницы (ITK) всем желающим предоставляют возможность сезонной вакцинации от гриппа.
Об этом BNS сообщила пресс-служба ITK, отметив, что взрослых, а также детей с шести месяцев прививают от гриппа четырехвалентной вакциной VaxigripTetra.
Иммунизацию от гриппа можно пройти в течение всего сезона, однако рекомендуется привиться перед тем, как подойдет пик заболеваемости, с октября по декабрь. Иммунная защита формируется у привитого в течение двух недель и сохраняется на протяжении почти года.
Вакцинация от гриппа проводится в поликлинике Магдалеэна по адресу Пярнуское шоссе, 104, кабинет MD0224.
Стоимость прививки 16 евро. Предприятиям, желающим привить своих сотрудников, предлагают зарегистрироваться по адресу anna.mjasnikova@itk.ee или позвонить по телефону 606 7751.