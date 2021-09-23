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Контавейт вышла в четвертьфинал турнира в Чехии

Анетт Контавейт. ФОТО: Elise Amendola

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA 500 в чешской Остраве, пишет Rus.ERR.

Накануне поздно вечером в матче второго раунда турнира с призовым фондом 565 530 долларов занимающая 30-е место в мировом рейтинге эстонка обыграла 27-ю ракетку мира, Паулу Бодосу из Испании - 6:3, 6:4.

Контавейт выполнила 3 эйса, реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов и совершила 2 двойные ошибки. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

В четвертьфинале Анетт Контавейт сыграет с победительницей матча между испанкой Сарой Соррибес-Тормо и швейцаркой Белиндой Бенчич.

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