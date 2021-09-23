Что известно о нападении на помощника президента Украины Шефира
Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли из автомата под Киевом. Полиция квалифицирует инцидент как покушение на убийство, пишет DW.
Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли из автомата под Киевом. Полиция квалифицирует инцидент как покушение на убийство, пишет DW.
Утром в среду, 22 сентября, было совершено покушение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира. По данным полиции, неустановленные лица на лесной дороге между селами Лесники и Ходосовка под Киевом обстреляли из автоматического оружия 7,62 калибра автомобиль первого помощника президента Шефира. Руководитель Киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко заявил, что выстрелов было 18. В основном пули пробили нижние боковые стороны авто. Сам Шефир не пострадал, но его водитель получил три пулевых ранения. Мужчина был госпитализирован и прооперирован. Предварительно правоохранители квалифицировали случившееся как "покушение на убийство двух и более лиц".
Руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах Верховной Рады высказал предположение: учитывая, что Шефир часто ездил сам за рулем, злоумышленники, вероятно, целились именно в него. А министр внутренних дел Денис Монастырский, не дождавшись результатов расследования, сразу заявил, что целью было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины.
На данный момент, как сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, следствие рассматривает три основных версии покушения на Шефира. По его словам, нападение могло произойти "из-за государственной деятельности потерпевшего, для давления на высшее руководство страны и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране, в частности, рассматривается версия об участии спецслужб иностранных государств". Клименко также добавил, что к расследованию подключены сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). При этом министр внутренних дел Денис Монастырский уверяет, что команду президента не напугать, а те реформы, которые ею начаты, в частности в борьбе с организованной преступностью, будут продолжаться и в дальнейшем.
Сам Сергей Шефир на брифинге МВД заявил, что покушение на него было совершено ради запугивания высшего эшелона власти в стране. В Офисе президента нападение на Сергея Шефира расценили как спланированную акцию с целью запугать команду Владимира Зеленского и остановить инициированную им трансформацию государства. "Более рисков, на мой взгляд, в связи с решениями Совета национальной безопасности и обороны, который применял санкции и в отношении олигархов и их структур, и в отношении криминальных структур, и в отношении тех, кто занимается контрабандой. То есть целый пласт кланов, по которым уже были нанесены удары", - прокомментировал инцидент советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.
Президент Украины, который принимает участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, распространил видеообращение, в котором пообещал сильный ответ. "Передавать мне "привет" из леса в автомобиль моего друга - это слабость. А вот ответ будет сильным", - заявил Зеленский. Узнав о покушении на своего близкого друга и экс-партнера по бизнесу, президент сообщил, что прерывает свой визит в США и вернется в Киев сразу после выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
Сергей Шефир, как и Владимир Зеленский, родом из Кривого Рога. Они познакомились еще в 1990-х годах, когда Шефир вместе со старшим братом Борисом организовывали в городе фестиваль клуба веселых и находчивых (КВН). Позже вместе с Зеленским братья Шефиры в 2003 году основали студию "Квартал 95", с тех пор их с Зеленским связывают дружеские отношения. Шефир был автором идеи и продюсером сериала "Слуга народа" с нынешним президентом в главной роли, показ которого предшествовал приходу Зеленского к власти.
Позже, в 2017 году была зарегистрирована одноименная партия, которая сейчас имеет большинство в парламенте. Сергея Шефира называли правой рукой Зеленского и до, и после прихода команды Зеленского к власти, когда Шефир стал первым помощником президента Украины. Его задача на этом посту заключается в организации ежедневной работы главы государства. В частности, его в СМИ называют главным коммуникатором между Офисом президента и украинскими олигархами.