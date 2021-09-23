В следующем году Эстония потратит на оборону более двух процентов ВВП

Всего на оборонные нужды в 2022 году будет потрачено 2,31% от прогнозируемого национального ВВП, сообщила в четверг пресс-служба Министерства обороны.

По сообщению министерства, речь идет о крупнейшем оборонном бюджете в истории страны.

По сравнению с текущим годом расходы на оборону вырастут на рекордные 103 млн евро.