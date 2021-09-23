В следующем году Эстония потратит на оборону более двух процентов ВВП
Согласованный правительством госбюджет Эстонии на 2022 год предусматривает увеличение расходов на оборону до 748 млн евро.
Согласованный правительством госбюджет Эстонии на 2022 год предусматривает увеличение расходов на оборону до 748 млн евро.
Всего на оборонные нужды в 2022 году будет потрачено 2,31% от прогнозируемого национального ВВП, сообщила в четверг пресс-служба Министерства обороны.
По сообщению министерства, речь идет о крупнейшем оборонном бюджете в истории страны.
По сравнению с текущим годом расходы на оборону вырастут на рекордные 103 млн евро.
"Тем самым мы можем послать убедительный сигнал как нашим союзникам, так и потенциальному агрессору, что Эстония очень серьезно относится к своей безопасности и готова вносить в нее свой вклад", - прокомментировал министр обороны Калле Лаанет.