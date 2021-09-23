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  • Эстония
  • В следующем году Эстония потратит на оборону более двух процентов ВВП
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В следующем году Эстония потратит на оборону более двух процентов ВВП

На Центральном полигоне под Тапа британские и датские военные показали использование противотанковых управляемых ракет. ФОТО: Николай Андреев

Согласованный правительством госбюджет Эстонии на 2022 год предусматривает увеличение расходов на оборону до 748 млн евро.

Всего на оборонные нужды в 2022 году будет потрачено 2,31% от прогнозируемого национального ВВП, сообщила в четверг пресс-служба Министерства обороны.

По сообщению министерства, речь идет о крупнейшем оборонном бюджете в истории страны.

По сравнению с текущим годом расходы на оборону вырастут на рекордные 103 млн евро.

"Тем самым мы можем послать убедительный сигнал как нашим союзникам, так и потенциальному агрессору, что Эстония очень серьезно относится к своей безопасности и готова вносить в нее свой вклад", - прокомментировал министр обороны Калле Лаанет.

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