Опрос: Алара Кариса на посту президента поддерживает 68% населения
Как показал опроса общественного мнения, проведенный социологической фирмой Kantar Emor, избранного следующим президентом Эстонии Алара Кариса поддерживают 68% жителей страны.
Как показал опроса общественного мнения, проведенный социологической фирмой Kantar Emor, избранного следующим президентом Эстонии Алара Кариса поддерживают 68% жителей страны.
Народная поддержка Алара Кариса сопоставима с той, что была пять лет назад у Керсти Кальюлайд после ее избрания на пост президента.
Kantar Emor не в первый раз изучаем отношение эстонского народа к новому президенту. Ранее подобный опросы проводились в связи с избранием на пост президента Керсти Кальюлайд, Тоомаса-Хендрика Ильвеса и Арнольда Рюйтеля.
Учитывая сравнительно невысокую общественную известность Кариса, процент его поддержки достаточно высок — 23 процента жителей Эстонии полностью поддержали его избрание на пост президента, а 45 процентов сообщили, что скорее поддерживают его кандидатуру. Негативное мнение по поводу его избрания высказали всего 11 процентов — как и Керсти Кальюлайд в 2016 году.
Больше сторонников Алара Кариса среди избирателей Партии реформ, партии "Отечество" и Социал-демократической партии. Негативно о его кандидатуре отозвались в основном избиратели Консервативной народной партии.
Высока поддержка Алара Кариса в возрастной группе 50 лет и старше, больше у него сторонников среди эстонцев и меньше среди представителей русскоязычного населения. Вместе с тем, значительно больше характеристик «не могу сказать» дали также респонденты из числа русскоязычных жителей, что указывает на его невысокую известность в этой части населения Эстонии.
Вопрос о поддержке населения президента был включен в ежемесячно проводящийся фирмой Kantar Emor опрос в интернете, охватывающий широкий круг тем. В исследовании приняли участие 1060 жителей Эстонии в возрасте от 15 до 84 лет. Опрос был проведен с 16 по 21 сентября. Выборы президента состоялись 31 августа.