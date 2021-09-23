В Эстонии скончались четыре человека с коронавирусом, заразились 589

Среди новых заразившихся 386 человек не были вакцинированы, а 203 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 23 сентября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждается 142 человека. Всего в больницах находится 172 пациента с коронавирусом, из них 123 человека (71,5%) не были вакцинированы, у 49 человек (28,5%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 28 новых историй болезни. Скончались четверо зараженных: две 86-летние женщины, 88-летняя женщина и 91-летняя женщина.

Было введено 4053 дозы вакцины, в общей сложности ввели 1 346 005 доз. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 66,3%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.