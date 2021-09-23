В Эстонии скончались четыре человека с коронавирусом, заразились 589
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6275 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 589. Четверо скончались.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6275 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 589. Четверо скончались.
Среди новых заразившихся 386 человек не были вакцинированы, а 203 полностью прошли курс вакцинации.
По состоянию на утро 23 сентября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждается 142 человека. Всего в больницах находится 172 пациента с коронавирусом, из них 123 человека (71,5%) не были вакцинированы, у 49 человек (28,5%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыли 28 новых историй болезни. Скончались четверо зараженных: две 86-летние женщины, 88-летняя женщина и 91-летняя женщина.
Было введено 4053 дозы вакцины, в общей сложности ввели 1 346 005 доз. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 66,3%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).