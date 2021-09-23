Танель Кийк: моя отставка обрадует антиваксеров

Несмотря на то, что министр здравоохранения и труда Танель Кийк не смог ко вчерашнему дню выполнить поставленной перед ним цели в достижении 70-процентной вакцинации совершеннолетнего населения Эстонии, уходить в отставку он не планирует. «Я меня нет сейчас плана уйти в отставку. У меня есть план продолжить работу, которую я делаю уже полтора года. Я отвечаю за то, чтобы достичь 70-процентного охвата. Сегодня можно сказать, что мы выполнили поставленную цель на 95 процентов», - сказал Кийк в передаче Postimees «Otse Eloga».