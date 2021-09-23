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  • Ночное ограбление: в дом ворвались четверо мужчин

Ночное ограбление: в дом ворвались четверо мужчин

Полицейский автомобиль. Фото иллюстративное. ФОТО: Dmitri Kotjuh

В ночь на 22 сентября четверо мужчин в волости Вильянди в деревне Якобимыйза проникли в хуторской дом.

Преступники напали на находившихся в доме двоих мужчин и забрали квадроцикл, снегоход, телефоны, деньги и другие вещи, сообщает пресс-служба Лыунаской префектуры.

Отреагировавшие на тревожное сообщение полицейские задержали в качестве подозреваемых четверых мужчин в возрасте 17, 29, 31 и 34 лет.

Медики оказали потерпевшим первую помощь на месте. В связи с ограблением было начато уголовное производство. Прокуратура ходатайствует об аресте трех совершеннолетних задержанных.

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