Ночное ограбление: в дом ворвались четверо мужчин

Преступники напали на находившихся в доме двоих мужчин и забрали квадроцикл, снегоход, телефоны, деньги и другие вещи, сообщает пресс-служба Лыунаской префектуры.

Отреагировавшие на тревожное сообщение полицейские задержали в качестве подозреваемых четверых мужчин в возрасте 17, 29, 31 и 34 лет.