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Кен Блок поможет Audi разрабатывать спортивные электромобили

Логотип Audi. ФОТО: Dado Ruvic

Популярный американский автогонщик и экстремал Кен Блок пополнил ряды команды Audi, специалисты которой разрабатывают новые решения в области электрического транспорта, пишет Motor.

Какую роль будет играть основатель «Джимханы» в создании электрокаров немецкой компании, неизвестно. Однако спортсмен уже успел опробовать в деле последнюю новинку марки – Audi RS e‑tron GT.

Для презентации Кена Блока Audi опубликовала короткий видеоролик, в котором символически познакомила зрителей с приглашенной звездой. По словам автогонщика, именно спортивные модели немецкой марки повлияли на его решение попробовать свои силы в автоспорте. Кроме того, спортсмен заявил, что помимо того, что электрокары могут сократить количество выбросов и сделать планету лучше, экологически чистый транспорт способен обеспечить превосходное спортивное вождение.

Создатель «Джимханы» получил уникальную возможность опробовать на трассе культовый Audi Sport quattro S1, а также новейший Audi RS e‑tron GT. После поездки на последнем спорткаре автогонщик восторженно отозвался о модели, подчеркнув идеальную управляемость электрокара, а также низкое расположение центра тяжести, который позволяет очень быстро изменять направление движения.

Кен Блок заявил, что займется разработкой новых решений в области электрической мобильности. Однако какие конкретно задачи поставят перед автогонщиком представители компании, неизвестно. Скорее всего, спортсмен станет амбассадором марки, а также задействует спортивные электрокары Audi в будущих сериях своих экстремальных видеороликов.

В конце марта Кен Блок завершил сотрудничество с компанией Ford, в связи с чем выставил на продажу сразу три модифицированных спорткара компании. В ходе аукциона покупатели могли приобрести культовые модели, участвовавшие в экстремальном сериале «Джимхана».

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