Изменения климата угрожают наводнениями финским городам

Наводнения стали основной угрозой, на которой сосредоточились финские специалисты в свежем климатическом рапорте, отодвинув на задний план жару, засуху или штормы, которые также считаются влиянием глобального изменения климата. Рапорт составлен рабочей группой по вопросам климата.

В будущем циклоны в Финляндии станут причиной обильных дождей. Уровень осадков повысится в особенности осенью и зимой с октября по февраль.

– Дожди будут представлять наибольшую угрозу. На основании нашего анализа с наибольшей уверенностью можно прогнозировать именно осадки. К примеру, ветер пока не такой крупный риск по сравнению с дождем, – комментирует профессор метеорологии, исследователь Хилппа Грегов.

Ученые из рабочей группы по вопросам климата впервые собрали в единый обзорный рапорт о том, как климатические изменения повлияют на отдельные регионы Финляндии.

Климат в стране неизбежно изменится в ближайшие десятилетия, даже если Финляндия достигнет целей по уменьшению вредных атмосферных выбросов. Поэтому финны должны быть готовы к грядущим переменам.

Города будут бороться с наводнениями

Согласно экспертам, самый высокий риск затопления угрожает городу Пори. Дальше идет Рованиеми. Также на южном побережье Финляндии, в регионе Кюменлааксо вдоль реки Кюмийоки и в прибрежных зонах в Хамина и Котка жители будут сражаться как с проливными дождями, так и с наводнениями, вызванными повышением уровня воды в море.

Согласно Хилппе Грегов, в этих регионах доступ к питьевой воде и отоплению также окажется под большой угрозой.

Уже сейчас проливные дожди наносят урон в основном городской инфраструктуре. Уровень осадков на данный момент уже увеличился на 2-3%. В течение следующего десятилетия он повысится еще на 2-4%, прогнозируют ученые.

– Это уже трехкратное увеличение. Если заглядывать вперед, то уровень осадков будет повышаться на 8-9% ежегодно. Это в пять раз больше осадков, чем выпадает сейчас, – объясняет Грегов.