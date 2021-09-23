Воздушное судно, по предварительным данным, принадлежит ЗАО "Летные проверки и системы" (архивное фото). ФОТО: Yuri Smityuk/TASS

Под Хабаровском обнаружены обломки пропавшего с радаров в среду самолета Ан-26, на борту которого находился экипаж из шести человек. Все они погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб.

Ан-26 пропал с радаров в 38 км от аэропорта Хабаровска, в районе заповедника Хехцир. Самолет совершал облет систем навигационного радионаблюдения.

Спасательные службы сообщают, что около 11:30 по местному времени (4:30 по Москве) в четверг обломки самолета обнаружил спасательный вертолет Ми-8. Они находятся в районе хребта Большехехцирского государственного природного заповедника. По данным, на которые ссылается собеседник агентства ТАСС в дирекции заповедников и национальных парков Хабаровского края «Заповедное Приамурье», место крушения находится в «у подножия горы в районе [поселка] Корфовского в 3 км от дороги».

Наземная спасательная группа добиралась до места крушения несколько часов. «Предварительно, самолет разбился в труднодоступной местности. Из-за высоких деревьев, а также сильных порывов ветра до 18 метров в секунду воздушному судну [которое участвует в поисковой операции] невозможно сесть в районе происшествия, также как нельзя произвести десантирование спасателей», - объясняла Интерфаксу пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

В 10:55 по московскому времени до места крушения добралась первая поисковая группа. Как сообщил агентству РИА Новости представитель экстренных служб, спасатели установили, что все члены экипажа погибли.

Причины катастрофы пока не установлены. Агентство ТАСС цитирует заявление Следственного комитета, в котором сказано, что следователи изъяли в хабаровском аэропорту документы и образцы топлива. Они также допросили сотрудников компании ЗАО «Летные проверки и системы», которые обслуживали самолет перед вылетом. Следственный комитет возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения.

По данным ТАСС, «Летные проверки и системы» занимается проверкой наземных систем связи для организации воздушного движения, а самолет эксплуатируется с августа 1979 года.