Коробейник: уничтожение русской школы не решит ни одной проблемы

Результаты эксперимента - 60 на 40 в гимназиях – налицо

По словам Коробейника, в гимназиях с русским языком обучения уже много лет преподавание ведется по системе 60 на 40. То есть, 60% (!) предметов преподаются на эстонском. «С результатами такого эксперимента нас сегодня ознакомил Михаил Стальнухин. Остается лишь удивляться цинизму тех, кто ставит в упрек русским школам отставание по результатам госэкзаменов», - сказал Коробейник, комментируя доклад председателя парламентской комиссии по проблеме развития преподавания эстонского языка Михаила Стальнухина, прозвучавший в зале до начала обсуждения.

«Хочется спросить, каких результатов мы ждем, когда учителя вынуждены преподавать свой предмет русскоязычным детям на ломаном эстонском. И какое решение предлагает государство? Очень оригинальное: вместо 60% предметов на эстонском изучать на нем все сто. Уничтожение русской школы не решит ни одной проблемы. По-моему, целью должно быть знание эстонского русскими школьниками, а не раскол общества. Чтобы учить язык, необязательно на нем учиться», - отметил он.

«Вряд ли в этом зале многие окончили школу на английском языке. Тем не менее, хорошо им владеет им практически каждый из нас. Хорошо говорят на английском и наши школьники – как эстонцы, так и русские. Эстонский язык не является каким-то исключительным, речь не идет о самом сложном языке в мире. Эстонский, как и множество других языков можно выучить без того, чтобы учить на нем, к примеру, химию. Причина слабого знания русскими детьми эстонского языка в другом. В том, что у нас отсутствует продуманная система обучения эстонскому, не хватает преподавателей. И уж точно не русская школа является препятствием для того, чтобы дети учили язык», - сказал Коробейник, обращаясь к парламентариям.

Министр образования забыла упомянуть о желании большинства

Коробейник подчеркнул, что в контексте темы школьного образования на русском языке крайне важен и человеческий аспект. Он напомнил, что согласно результатам мониторинга интеграции, опубликованным в мае этого года, только 17% русскоязычных родителей хотят, чтобы их дети учились в эстонской школе.

«На этой неделе министр образования Лийна Керсна в СМИ подчеркивала, что «все больше родителей хотят, чтобы их дети получали образование на эстонском языке». 17% - это, безусловно, не так и мало, однако точно не повод для таких громких заявлений. Также почему-то министр не упомянула что большинство родителей хотят, чтобы их дети учились на родном языке. У нас же демократическая страна. Мы готовы защищать все меньшинства. Почему тогда нас не интересует точка зрения русскоязычных жителей? Они составляют четверть населения страны, сегодня у них есть законное право решать вопросы, связанные с языком обучения. Это - справедливо», - подчеркнул Коробейник.

Знание языка не способствует лояльности. Зависимость, скорее, обратная

Депутат отметил, что нас из года в год пугают, что не знающие эстонского русские живут в российском инфополе и представляют угрозу для безопасности эстонского государства. И что переход якобы поможет справиться с этой проблемой. «Увы. Примерно десять лет назад профессор Марью Лауристин отмечала, что наиболее критично по отношению к эстонскому государству настроены очень хорошо владеющие эстонским языком русскоязычные молодые люди. И напротив, группу «русскоязычных патриотов Эстонии» составляют русскоязычные, чей уровень владения эстонского никак нельзя назвать хорошим. Очевидно, что знание языка никак не способствует лояльности. Тут, скорее, обратная зависимость», - пояснил он.

Не стоит путать свои желания с чужой готовностью

Коробейник напомнил, что в понедельник в парламенте вновь обсуждалась тема перехода на эстонский язык обучения. «Основной болью его сторонников было то, что перехода до сих пор не произошло... И снова говорили о некой готовности общества, несмотря на результаты мониторинга интеграции. Дорогие коллеги! Не стоит путать свои желания с чужой готовностью. И в то же время большинство сторонников перехода категорически против, чтобы эстонские и русские дети учились вместе под одной крышей. Такая вот интеграция», - обратился Коробейник к депутатам.