Коробейник: уничтожение русской школы не решит ни одной проблемы
Сегодня парламент обсуждал тему обучения эстонскому языку в русских школах в качестве вопроса особой государственной важности. Причина слабого знания русскими детьми эстонского языка - в отсутствии продуманной системы обучения и нехватке преподавателей, сказал депутат парламента Андрей Коробейник в своей речи во время сегодняшнего обсуждения. По его словам, русская школа не является препятствием для того, чтобы дети выучили эстонский.