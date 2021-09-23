Виктория Ладынская-Кубитс заразилась коронавирусом
Член Рийгикогу и «Отечества» Виктория Ладынская-Кубитс сообщила у себя в Facebook, что заразилась коронавирусом, несмотря на завершенный курс вакцинации.
Член Рийгикогу и «Отечества» Виктория Ладынская-Кубитс сообщила у себя в Facebook, что заразилась коронавирусом, несмотря на завершенный курс вакцинации.
«Я вхожу в ту группу людей, которые вакцинированы, но при этом имеют положительный результат теста. Самочувствие сносное, наблюдаются симптомы осенней простуды. Где именно заразилась — это тяжело понять даже Департаменту здоровья. Статистически цифры высокие, вирус распространяется в различных местах и мои рабочие обязанности требуют масштабного общения. Почувствовав себя немного по-другому, я сразу же проявила инициативу, минимизировала общение и сделала тест», - написала Ладынская-Кубитс в соцсетях.
В среду выяснилось, что результат теста положительный, с того момента она находится в изоляции. «Все близкие контакты, включая фракцию, комиссию по культуре и т.д. оперативно оповещены о сложившейся ситуации», - добавила Ладынская-Кубитс.