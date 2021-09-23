Картина дня: последствия подорожания электроэнергии, российский самолет нарушил воздушную границу Эстонии и госбюджет на следующий год

Газовый кризис в Европе. Кто виноват: ковид, погода или «Газпром»?

Не успела Европа оправиться от пандемии, как снова кризис, на этот раз - энергетический. Цены на газ и свет бьют рекорды; промышленность и население в недоумении. Европейцы пеняют на ковид, холод и потепление, пожары и штиль. И бросают косые взгляды на российский «Газпром» - главного поставщика газа. Читать далее...

Подросток пришел в школу с ножом: на место вызвали полицию

В среду, 22 сентября, до полудня, в полицию поступило сообщение о конфликте в Пыльваской школе: у 14-летнего мальчика был с собой нож, которым он, как сообщает полиция, угрожал другому ученику. Читать далее...

Пресс-конференция 〉 Каллас: мы отменяем план EKRE по повышению акцизов

Сегодня по итогам заседания кабинета министров прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус и министр здравоохранения и труда Танель Кийк. Читать далее...

Дорожающее электричество неизбежно повлияет и на цены в магазинах

В несколько раз подорожавшие электричество и газ привели к повышению стоимости товаров. Кроме того, ожидается, что подъем цен на электроэнергию ударит и по конкурентоспособности эстонских производителей. Читать далее...

В Эстонии скончались четыре человека с коронавирусом, заразились 589

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6275 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 589. Четверо скончались. Читать далее...

Эдгар Сависаар: государством управляют прокуратура и КаПо

По словам бывшего лидера Центристской партии Эдгара Сависаара, баллотирующегося на муниципальных выборах в Таллинне в рядах антивакцинационного блока «За свободную Эстонию», необходимо вернуть правительству власть и права, поскольку сейчас государством управляют прокуратура и Полиция безопасности (КаПо). Читать далее...

Коробейник: уничтожение русской школы не решит ни одной проблемы

Сегодня парламент обсуждал вопрос обучения эстонскому языку в русских школах в качестве вопроса особой государственной важности. Причина слабого знания русскими детьми эстонского языка - в отсутствии продуманной системы обучения и нехватке преподавателей, сказал депутат парламента Андрей Коробейник в своей речи во время сегодняшнего обсуждения. Читать далее...

Столичная больница открывает ковидное отделение и ограничивает плановое лечение

С завтрашнего дня, 24 сентября, Ида-Таллиннская центральная больница вновь открывает специализированное отделение для пациентов с Covid-19. Оно расположится на территории отделения внутренних болезней на улице Рави. Читать далее...

«Крайне предосудительный и серьезный инцидент»: российский самолет вновь нарушил воздушную границу Эстонии

В среду днем, 22 сентября, в районе острова Вайндлоо самолет военно-воздушных сил Российской Федерации А-50 нарушил воздушную границу Эстонии. Инцидент длился менее минуты. Читать далее...

Очередная ложь или нелепая ошибка министра Кийка?

Во вторник на открытом заседании комиссии Рийгикогу по социальным вопросам, где обсуждалась ситуация с Covid-19 в Эстонии, представленный министром труда и здоровья Танелем Кийком график обещал к концу октября вакцинировать одной дозой 70 процентов взрослого населения, но по словам министра, цель будет достигнута уже раньше. Читать далее...

Танель Кийк: моя отставка обрадует антиваксеров

Несмотря на то, что министр здравоохранения и труда Танель Кийк не смог ко вчерашнему дню выполнить поставленной перед ним цели в достижении 70-процентной вакцинации совершеннолетнего населения Эстонии, уходить в отставку он не планирует. Читать далее...

Кальюлайд: мы не восстановимся от скрытой пандемии, пока не вакцинируют население всего мира

Во многих странах по-прежнему тлеют конфликты и возгораются новые. Не прекращаются войны от Украины до Сирии. Авторитарные режимы, такие как в Беларуси, например, придумали новые гибридные инструменты для нападения на демократические общества с невинными людьми. Самые незащищенные слои по-прежнему являются самыми уязвимыми повсюду — это женщины, дети и подростки, подчеркнула президент Эстонии Керсти Кальюлайд на выступлении в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

В следующем году пенсия вырастет до 590 евро