Картина дня: вотум недоверия вице-мэру, коронавспышка в доме призрения и последствия подорожания электроэнергии

«Крайне предосудительный и серьезный инцидент»: российский самолет вновь нарушил воздушную границу Эстонии

В среду днем, 22 сентября, в районе острова Вайндлоо самолет военно-воздушных сил Российской Федерации А-50 нарушил воздушную границу Эстонии. Инцидент длился менее минуты. Читать далее...

Очередная ложь или нелепая ошибка министра Кийка?

Во вторник на открытом заседании комиссии Рийгикогу по социальным вопросам, где обсуждалась ситуация с Covid-19 в Эстонии, представленный министром труда и здоровья Танелем Кийком график обещал к концу октября вакцинировать одной дозой 70 процентов взрослого населения, но по словам министра, цель будет достигнута уже раньше. Читать далее...

Танель Кийк: моя отставка обрадует антиваксеров

Несмотря на то, что министр здравоохранения и труда Танель Кийк не смог ко вчерашнему дню выполнить поставленной перед ним цели в достижении 70-процентной вакцинации совершеннолетнего населения Эстонии, уходить в отставку он не планирует. Читать далее...

Кальюлайд: мы не восстановимся от скрытой пандемии, пока не вакцинируют население всего мира

Во многих странах по-прежнему тлеют конфликты и возгораются новые. Не прекращаются войны от Украины до Сирии. Авторитарные режимы, такие как в Беларуси, например, придумали новые гибридные инструменты для нападения на демократические общества с невинными людьми. Самые незащищенные слои по-прежнему являются самыми уязвимыми повсюду — это женщины, дети и подростки, подчеркнула президент Эстонии Керсти Кальюлайд на выступлении в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

В следующем году пенсия вырастет до 590 евро

Пенсия в Эстонии в 2022 году вырастет до 590 евро в месяц, сообщила в четверг на пресс-конференции правительства министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, отметив, что госбюджет следующего года также предусматривает повышение пособий одиноким пенсионерам с нынешних 115 евро до 200 евро. Читать далее...

Насколько дороги многострадальные велодорожки?

Проект по созданию велодорожек в центре Таллинна вызвал неоднозначную реакцию и оказался дороже, чем предполагалось изначально. Насколько успешны подобные проекты в других странах? Читать далее...

У полиции появились первые зацепки по делу об убитой в Нымме 30 лет назад девушке

Недавно Rus.Postimees писал, что этим летом во время раскопок на улице Раудтеэ в таллиннском районе Нымме были обнаружены останки молодой женщины. Читать далее...

Гидрограф Пеэтер Удэ: мы сделали очень детальный снимок обломков «Эстонии»

У исследовательского судна, которое находится на месте крушения парома «Эстония», сегодня пятый рабочий день. Гидрограф Пеэтер Удэ доволен снимком, которое их техника смогла сделать с морского дна. Читать далее...

Исследование обломков парома «Эстония» приостановлено из-за сильного ветра

Утром шестого дня дул ветер. Исследования проводились до раннего утра, но днем ​​работы были приостановлены из-за сильного ветра. К вечеру скорость ветра была уже 20,5 м/с. В новостной передаче Reporter выступил руководитель исследования Маргус Курм. Читать далее...

Вода для нарвских дачников бесплатной не станет

Городское собрание Нарвы в четверг отклонило предложение о том, чтобы город взял на себя расходы садовых товариществ на обслуживание скважин для питьевой воды. Инициаторы намеревались таким образом погасить конфликты садоводов вокруг воды, противники этой идеи указывали, что расходы дачников на оплату воды и так крошечные. Читать далее...

Трое коллег Яака Мадисона по фракции ездили «отмывать» российские выборы