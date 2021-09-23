Картина дня: вотум недоверия вице-мэру, коронавспышка в доме призрения и последствия подорожания электроэнергии
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 сентября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 сентября.
Восемь из 20 постояльцев Сетумааского дома призрения в Микитамяэ в течение сентября умерли в результате заражения коронавирусом. Трое госпитализированы, и один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Читать далее...
Находящиеся в Таллинне в оппозиции фракции Партии реформ, EKRE, «Отечество» и Социал-демократическая партия выразили совместный вотум недоверия вице-мэру Эхе Вырк, которой недавно прокуратура предъявила подозрение в связи с дачей ложных показаний. Читать далее...
В несколько раз подорожавшие электричество и газ привели к повышению стоимости товаров. Кроме того, ожидается, что подъем цен на электроэнергию ударит и по конкурентоспособности эстонских производителей. Читать далее...
Не успела Европа оправиться от пандемии, как снова кризис, на этот раз - энергетический. Цены на газ и свет бьют рекорды; промышленность и население в недоумении. Европейцы пеняют на ковид, холод и потепление, пожары и штиль. И бросают косые взгляды на российский «Газпром» - главного поставщика газа. Читать далее...
В среду, 22 сентября, до полудня, в полицию поступило сообщение о конфликте в Пыльваской школе: у 14-летнего мальчика был с собой нож, которым он, как сообщает полиция, угрожал другому ученику. Читать далее...
Сегодня по итогам заседания кабинета министров прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус и министр здравоохранения и труда Танель Кийк. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6275 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 589. Четверо скончались. Читать далее...
По словам бывшего лидера Центристской партии Эдгара Сависаара, баллотирующегося на муниципальных выборах в Таллинне в рядах антивакцинационного блока «За свободную Эстонию», необходимо вернуть правительству власть и права, поскольку сейчас государством управляют прокуратура и Полиция безопасности (КаПо). Читать далее...
Сегодня парламент обсуждал вопрос обучения эстонскому языку в русских школах в качестве вопроса особой государственной важности. Причина слабого знания русскими детьми эстонского языка - в отсутствии продуманной системы обучения и нехватке преподавателей, сказал депутат парламента Андрей Коробейник в своей речи во время сегодняшнего обсуждения. Читать далее...
С завтрашнего дня, 24 сентября, Ида-Таллиннская центральная больница вновь открывает специализированное отделение для пациентов с Covid-19. Оно расположится на территории отделения внутренних болезней на улице Рави. Читать далее...
В среду днем, 22 сентября, в районе острова Вайндлоо самолет военно-воздушных сил Российской Федерации А-50 нарушил воздушную границу Эстонии. Инцидент длился менее минуты. Читать далее...
Во вторник на открытом заседании комиссии Рийгикогу по социальным вопросам, где обсуждалась ситуация с Covid-19 в Эстонии, представленный министром труда и здоровья Танелем Кийком график обещал к концу октября вакцинировать одной дозой 70 процентов взрослого населения, но по словам министра, цель будет достигнута уже раньше. Читать далее...
Несмотря на то, что министр здравоохранения и труда Танель Кийк не смог ко вчерашнему дню выполнить поставленной перед ним цели в достижении 70-процентной вакцинации совершеннолетнего населения Эстонии, уходить в отставку он не планирует. Читать далее...
Во многих странах по-прежнему тлеют конфликты и возгораются новые. Не прекращаются войны от Украины до Сирии. Авторитарные режимы, такие как в Беларуси, например, придумали новые гибридные инструменты для нападения на демократические общества с невинными людьми. Самые незащищенные слои по-прежнему являются самыми уязвимыми повсюду — это женщины, дети и подростки, подчеркнула президент Эстонии Керсти Кальюлайд на выступлении в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.
Пенсия в Эстонии в 2022 году вырастет до 590 евро в месяц, сообщила в четверг на пресс-конференции правительства министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, отметив, что госбюджет следующего года также предусматривает повышение пособий одиноким пенсионерам с нынешних 115 евро до 200 евро. Читать далее...
Проект по созданию велодорожек в центре Таллинна вызвал неоднозначную реакцию и оказался дороже, чем предполагалось изначально. Насколько успешны подобные проекты в других странах? Читать далее...
Недавно Rus.Postimees писал, что этим летом во время раскопок на улице Раудтеэ в таллиннском районе Нымме были обнаружены останки молодой женщины. Читать далее...
У исследовательского судна, которое находится на месте крушения парома «Эстония», сегодня пятый рабочий день. Гидрограф Пеэтер Удэ доволен снимком, которое их техника смогла сделать с морского дна. Читать далее...
Утром шестого дня дул ветер. Исследования проводились до раннего утра, но днем работы были приостановлены из-за сильного ветра. К вечеру скорость ветра была уже 20,5 м/с. В новостной передаче Reporter выступил руководитель исследования Маргус Курм. Читать далее...
Городское собрание Нарвы в четверг отклонило предложение о том, чтобы город взял на себя расходы садовых товариществ на обслуживание скважин для питьевой воды. Инициаторы намеревались таким образом погасить конфликты садоводов вокруг воды, противники этой идеи указывали, что расходы дачников на оплату воды и так крошечные. Читать далее...
По данным EUObserver, Россия пригласила нескольких депутатов Европарламента и местных европейских политиков «отмыть» свои выборы в качестве неформальных экспертов. По крайней мере, трое из них были из фракции «Идентичность и демократия» (ID), в которую также входит Яак Мадисон, член EKRE. Читать далее...