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В России снова наблюдается значительный рост заболеваемости коронавирусом. Число умерших пациентов с Covid-19 опять на рекордной отметке - 820 смертей за сутки. Этот максимум уже фиксировали в августе. По данным Роспотребнадзора, увеличение числа заражений происходит почти в половине регионов страны.

Максимальная суточная смертность

В России за сутки зарегистрировали 21 438 новых заражений Covid-19, сообщил в четверг оперативный штаб по борьбе с коронавирусом (накануне было 19 706 случаев). Суточный прирост стал крупнейшим более чем за месяц. Этот показатель соотносится со значениями 19 августа, когда было выявлено 21 058 случаев. Больше 21 тысячи новых случаев последний раз фиксировали 21 августа.

Число смертей пациентов с Covid-19 повторило максимум за все время пандемии, достигнутый 26 августа. За последние сутки умерли 820 человек, следует из сводки штаба. Росстат учитывает больше смертельных исходов, раз в месяц обобщая информацию о ковидной смертности.

Резкий скачок заболеваемости Covid-19 произошел в Москве, где зафиксировали 3 445 новых случаев заражения (днем ранее - 1 991). Это максимум с конца июля, и впервые с начала августа регистрируют больше 3 тысяч случаев. Растет и число госпитализированных - 774 человек, на ИВЛ находятся 303 человека. Накануне вице-мэр столицы Анастасия Ракова говорила, что по отношению к прошлой неделе число госпитализаций увеличилось на 15%.

За сутки в Москве скончались 54 пациента с коронавирусом, в Петербурге - 53 человека (это наивысший показатель с начала августа).

Кремль о возможности нового локдауна

Администрация президента не обсуждает вопрос о введении локдауна в стране в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, заявил в четверг представитель Кремля Дмитрий Песков.

"На федеральном уровне - по крайней мере в администрации президент - каких-то обсуждений на этот счет не ведется. Конечно же, правительственный штаб внимательно отслеживает развитие ситуации. А главным образом внимательно отслеживают главы регионов - все-таки у них особые полномочия", - сказал Песков.

Еще в 2020 году президент Владимир Путин делегировал полномочия по борьбе с коронавирусом губернатором. Антиковидные меры в регионах зависят от региональных властей.

"Главам регионов виднее, но, насколько мне известно, несмотря на увеличение цифр, пока где-то каких-то решений не принималось", - добавил Песков.

Рост впервые за восемь недель

Федеральные власти еще накануне заявили об интенсивном росте заболеваемости. "Мы видим рост впервые за восемь недель, девятая неделя дает рост и сразу на 6,8%. То есть рост интенсивный. Если на прошлой неделе мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним еще 25, и теперь 36 субъектов [находятся] в фазе роста", - говорила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире НТВ.

Такая динамика, по словам Поповой, объясняется сезонностью респираторных инфекций: "Вторая декада сентября, как все острые респираторные вирусные инфекции, так же и коронавирус дает рост".

При этом, подчеркнула глава Роспотребнадзора, чем больше в регионе привитых - тем меньше там интенсивность роста заболеваемости.

"Причины этого понятны не только эпидемиологам, но и с бытовой точки зрения, - говорила накануне вице-мэр Ракова. - Осенний сезон, характеризующийся подъемом заболеваемости ОРВИ, а также резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением горожан из отпусков и с дач и возобновлением школьных занятий".

Издание "Медуза" (признано в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента) в среду писало со ссылкой на свои источники, что в мэрии Москвы прошло совещание, посвященное новому росту заболеваемости коронавирусом, на котором обсуждалась возможность введения ограничений в городе.

По данным издания, власти готовятся при необходимости снова объявить о переводе на удаленную работу до 30% сотрудников, введении QR-кодов для посещения кафе и кинотеатров, а также обязательной самоизоляции для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.

При этом, как отметил близкий к мэрии источник издания, власти рассчитывают, что в связи с большим числом вакцинированных и переболевших горожан с четвертой волной Covid-19 удастся справиться легче, чем с предыдущими.

В конце прошлой недели, согласно данным оперативного штаба, в России впервые почти за месяц выявили больше 20 000 зараженных коронавирусом за сутки. В Москве суточная заболеваемость Covid-19 начала расти со второй декады сентября. 16 сентября число новых заражений в столице преодолело отметку в 2 тысячи и держалось на этом уровне пять дней подряд.

На прошлой неделе об уходе на самоизоляцию в связи с ростом числа заражений объявил президент Путин. Объясняя свое решение, он рассказал, что в его окружении заболели "не один, не два, а несколько десятков человек".