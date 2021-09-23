Исследование обломков парома «Эстония» приостановлено из-за сильного ветра

На вопрос, как долго исследования были приостановлены ​​из-за сильного ветра, Курм ответил, что до тех пор, пока погода не улучшится. «Точно сказать, когда это произойдет, невозможно. Возможные штормовые дни были включены в план исследований с самого начала», - добавил Курм.

Он констатировал, что команда с самого начала знала, что в это время года на море может быть шторм, и это было принято во внимание. «Из-за штормовых дней расследование не займет больше времени», - добавил он.

Сейчас на судне идет предварительный анализ исследований, сделанный многолучевым сонаром. «Также на основе вчерашнего исследования роботов можно увидеть, за какие территории браться теперь. Одним словом, можно планировать, нельзя работать», - сказал Курм.

Всего в исследовательской поездке, организованной Mare Liberum, участвуют 43 человека, 18 из которых - члены экипажа и шесть представителей СМИ. Остальное связано с планированием и выполнением подводных работ. У судна есть различные гидролокаторы, два экипажа подводных роботов и четыре водолаза с необходимым исследовательским и записывающим оборудованием. Также имеется необходимое вспомогательное оборудование, такое как кран, эрлифт для удаления рыхлого грунта и различные измерительные приборы.