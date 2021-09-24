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  • Таллинн
  • Пешеход, сбитый пьяным водителем на автомобиле Bolt, скончался в больнице

Пешеход, сбитый пьяным водителем на автомобиле Bolt, скончался в больнице

Пешеходный переход. Иллюстративное фото. ФОТО: Райго Паюла

В Таллинне вчера поздно вечером пьяный водитель сбил пешехода, травым которого оказались настолько тяжелыми, что сегодня он скончался в больнице, сообщила полиция.

В четверг, 23 сентября, в 23.33 в Таллинне на бульваре Сыпрузе 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на Volkswagen ID 3 PRO - арендованном автомобиле Bolt — сбил переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 39-летнего мужчину, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

В момент ДТП на месте происшествия мигал желтый сигнал светофора. Точные обстоятельства ДТП выясняются. Пешеход был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Полиция просит очевидцев аварии позвонить по информационному номеру 612 3000 или отправить письмо на адрес электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.

Пресс-секретарь Bolt Кристийн Йетс подчеркнула, что автомобилями Bolt Drive нельзя управлять в нетрезвом виде. «В соответствии с условиями пользования у нас есть право назначить штраф за пьяное вождение в размере 2000 евро, кроме того, водитель отвечает за компенсацию всего ущерба. Мы установили личность водителя и его аккаунт заблокирован», - сообщила Йетс.

Она попросила всех, кто заметит, что на автомобилях Bolt Drive катаются с нарушениями, сразу же сообщать об этом в их поддержку клиентов или полицию.

Всего за минувшие сутки на дорогах страны полицией были задержаны пять нетрезвых водителей, у всех признаки употребления алкоголя.

Руководитель смены аварийной группы Центра надзора за дорожным движением Хелени Пуусемп:

«Совершенно недопустимо садиться за руль после употребления алкоголя. Алкоголь влияет как на внимание водителя, так и на скорость реакции. По сравнению с трезвым водителем риск водителя, употребляющего алкоголь, попасть в ДТП увеличивается в несколько раз . Он подвергает опасности всех других участников дорожного движения. При движении в ночное время каждый водитель должен быть особенно осторожен вблизи пешеходных переходов, потому что, к сожалению, пешеходы всегда являются самой слабой стороной в движении, и в случае аварии последствия могут быть очень трагичными».

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