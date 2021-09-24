Пешеход, сбитый пьяным водителем на автомобиле Bolt, скончался в больнице

В четверг, 23 сентября, в 23.33 в Таллинне на бульваре Сыпрузе 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на Volkswagen ID 3 PRO - арендованном автомобиле Bolt — сбил переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 39-летнего мужчину, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

В момент ДТП на месте происшествия мигал желтый сигнал светофора. Точные обстоятельства ДТП выясняются. Пешеход был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Полиция просит очевидцев аварии позвонить по информационному номеру 612 3000 или отправить письмо на адрес электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.

Пресс-секретарь Bolt Кристийн Йетс подчеркнула, что автомобилями Bolt Drive нельзя управлять в нетрезвом виде. «В соответствии с условиями пользования у нас есть право назначить штраф за пьяное вождение в размере 2000 евро, кроме того, водитель отвечает за компенсацию всего ущерба. Мы установили личность водителя и его аккаунт заблокирован», - сообщила Йетс.

Она попросила всех, кто заметит, что на автомобилях Bolt Drive катаются с нарушениями, сразу же сообщать об этом в их поддержку клиентов или полицию.

Всего за минувшие сутки на дорогах страны полицией были задержаны пять нетрезвых водителей, у всех признаки употребления алкоголя.