Фото ⟩ На острове Мохни загорелся лес
На расположенном в Финском заливе острове Мохни в четверг, 23 сентября, вечером вспыхнул лесной пожар, который удалось локализовать прибывшим на место спасателям и добровольцам.
На расположенном в Финском заливе острове Мохни в четверг, 23 сентября, вечером вспыхнул лесной пожар, который удалось локализовать прибывшим на место спасателям и добровольцам.
По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, в Центр тревоги сообщение о пожаре поступило в 20.47, передает Postimees.
Горело около трех гектаров леса.
Около 22 часов прибывшим на остров спасателям и добровольцам удалось локализовать пожар.
Ни люди, ни здания в пожаре не пострадали. Отчасти с огнем помог справиться и начавшийся в полночь дождь.
Остров Мохни - популярное место для увеселительных летних поездок. На острове есть несколько построек советской эпохи и великолепный маяк.