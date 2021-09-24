Фото ⟩ На острове Мохни загорелся лес

По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, в Центр тревоги сообщение о пожаре поступило в 20.47, передает Postimees.

Горело около трех гектаров леса.

Около 22 часов прибывшим на остров спасателям и добровольцам удалось локализовать пожар.

Ни люди, ни здания в пожаре не пострадали. Отчасти с огнем помог справиться и начавшийся в полночь дождь.